Przewidywany skład na mecz barażowy o Euro 2024 Polska - Estonia. Kogo pośle do boju Michał Probierz? Najmocniejsze zestawienie

Przewidywany skład na mecz Polska - Estonia w barażach do Euro 2024

Reprezentacja Polski już w czwartek wieczorem rozpocznie zmagania w tegorocznych barażach o Euro 2024. Będzie to drugi raz w historii naszej kadry, kiedy tak zwanym "psim swędem" próbuje się dostać na wielką imprezę reprezentacyjną. Tym razem po zawalonych w całości eliminacjach przyszło Robertowi Lewandowskiemu i spółce mierzyć się spotkaniach "ostatniej szansy". Nie ma przebacz. Przegrywasz - wylatujesz. Jakim składem wyjdzie Michał Probierz?

Co do obecności takich zawodników jak Wojciech Szczęsny, Jakub Kiwior, Piotr Zieliński oraz Robert Lewandowski możemy być niemal pewni. W tym miejscu nie ma żadnych wątpliwości. Jednak im głębiej, tym bardziej one się zaczynają. Przede wszystkim zastanawiające jest kto wybiegnie obok naszego kapitana w ataku. Według wczorajszych spekulacji Mateusza Borka z Kanału Sportowego Probierz może postawić na Karola Świderskiego oraz Kamila Grosickiego, który będzie miał za zadanie dogrywać piłki napastnikowi Barcelony.