PSG prowadziło już 2:0. Wpadka po przerwie. Luis Enrique pochwalił zespół Brest

Ligue 1. PSG - Brest 2:2

Gole dla PSG zdobyli Marco Asensio w 38. minucie (strzałem z woleja z bliskiej odległości) oraz Randal Kolo Muani tuż przed przerwą.

W drugiej połowie goście ruszyli jednak w skuteczną pogoń. W 55. minucie kontaktową bramkę zdobył Mahdi Camary, a w 80. wynik ustalił efektownym uderzeniem piętą rezerwowy Mathias Pereira Lage.

"Łatwo to wytłumaczyć, straciliśmy kontrolę nad meczem. To piłka nożna, a nie koszykówka, to się może zdarzyć" – powiedział trener PSG Luis Enrique.

"Dzisiaj zagraliśmy dwie bardzo różne połowy meczu. Świetną pierwszą, jedną z najlepszych w sezonie. A druga była jedną z naszych najgorszych w tej edycji. Dziś mogliśmy nawet przegrać. Myśleliśmy, że mecz się skończył, a okazało się, że tak nie było" - dodał.