Puchar Azji. Japonia kolejną drużyną z awansem. Irak po emocjonującym meczu pokonał Wietnam

Puchar Azji. Irak - Wietnam 3:2 (Grupa D)

Irak wziął się do odrabiania strat od początku drugiej połowy. Już w 47. minucie wyrównał Rebin Sulaka , a na nieco ponad kwadrans przed końcem, gola na 2:1 strzelił wprowadzony po przerwie Aymen Hussein . W 82. minucie ten sam zawodnik stanął przed szansą na uspokojenie wyniku, ale nie wykorzystał rzutu karnego.

W konsekwencji w 91. minucie Wietnam wyrównał po pięknej, kombinacyjnej akcji. Do siatki rywali trafił Quang Hai Nguyen . Jednak ostatnie słowo należało do Iraku. W 102. minucie arbiter podyktował kolejny rzut karny. Tym razem Aymen Hussein i dał zwycięstwo swojej drużynie. Irak pokazał siłę i przeciwnicy będą mieli trudne zadanie w fazie pucharowej.

Puchar Azji. Japonia - Indonezja 3:1 (Grupa D)

Drugą połowę "Samuraje" rozpoczęli równie udanie. W 52. minucie Ayase Ueda z bliskiej odległości strzelił swojego drugiego gola w tym meczu. Przewaga Japończyków rosła, ale chcieli zbyt efektownie kończyć akcję i utrzymywało się tylko dwubramkowe prowadzenie. Czasem Indonezyjczycy bronili się rozpaczliwie ale skutecznie. W końcu w 88. minucie po kolejnej akcji "Samurajów", piłkę do własnej bramki wpakował Justin Hubner.

W doliczonym czasie gry Indonezja dopięła swego i zdobyła honorową bramkę, ale było to tylko na otarcie łez. Co prawda zajęli 3. miejsce w grupie, ale mają marne szanse na awans do fazy pucharowej. Natomiast Japonia 2. pozycji przypieczętowała grę w następnej rundzie.