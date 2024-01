Puchar Narodów Afryki. Maroko wysoko rozbiło Tanzanię 3:0. Kuriozalny gol padł w meczu D.R. Kongo z Zambią

Puchar Narodów Afryki. Maroko - Tanzania 3:0 (Grupa F)

Marokańczycy mieli ogromną przewagę, ale kolejne bramki padały dopiero w ostatnim kwadransie. Najpierw na 2:0 podwyższył Azzedine Ounahi , a chwilę później wynik ustalił Youssef En Nesyri finalizując koronkową akcję swojej drużyny. "Lwy Atlasu" pokazały ogromną siłę i potwierdziły prognozy, że są głównym kandydatem do wygrania turnieju.

Puchar Narodów Afryki. Demokratyczna Republika Kongo - Zambia 1:1 (Grupa F)

Drugi mecz zdawał się być znacznie bardziej wyrównany. Pierwsza bramka padła w bardzo kuriozalnych okolicznościach. Do długiej piłki, z własnego pola karnego wyszedł bramkarz D.R. Kongo i wyekspediował futbolówkę na aut. Jednak nie zrobił to zbyt daleko, gdyż Zambijczycy szybko wznowili grę i Kings Kangwa strzałem zza pola karnego, wpakował piłkę do pustej bramki. Dodatkowo przy próbie ratowania swojego bramkarza, dwójka obrońców rywali nie zdołała trafić w futbolówkę.