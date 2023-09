PZPN zapłacił Fernando Santosowi milion złotych za każdy punkt eliminacji. Porównanie podstawowych pensji selekcjonerów Polski

Fernando Santos z rekordową podstawową pensją

Nie ma wątpliwości, że podstawowa pensja Portugalczyka była absolutnie rekordowa, jeśli chodzi o selekcjonerów reprezentacji Polski. Maciej Kmita z WP Sportowe Fakty postanowił przeanalizować ile zarabiali ostatni selekcjonerzy. Według niego Fernando Santos co miesiąc inkasował 700 tysięcy złotych. Według naszych informacji ta kwota mogła opiewać nawet na 800 tysięcy złotych . Ile pieniędzy w ramach podstawowej pensji otrzymał Portugalczyk? 6 milionów złotych . To daje milion złotych na jeden punkt , który Biało-Czerwoni zgromadzili w eliminacjach Euro 2024. Obecnie Polska jest na 4. miejscu za Albanią, Czechami i Mołdawią z sześcioma "oczkami".

Jak to wygląda u innych selekcjonerów? Pamiętajmy, że są to szacunkowe kwoty podstawowe, dlatego do nich należy doliczyć jeszcze premie za różne sukcesy. Kmita w swoim artykule zdradził, że w ostatnich pięciu latach najmniej zarabiał Adam Nawałka, który zaczynał od pensji na poziomie 80 tys. zł miesięcznie, a zakończył pracę zarabiając 120 tys. zł miesięcznie. Większą gażę otrzymał Jerzy Brzęczek, który inkasował 160 tys. zł miesięcznie. Paulo Sousa, czyli portugalski następca Brzęczka bardzo wysoko się cenił, gdyż PZPN musiał płacić 315 tys. zł miesięcznie. Czesław Michniewicz, którego zatrudniono w roli "strażaka", mógł liczyć na 200 tys. złotych miesięcznie, ale trzeba pamiętać, że awansował na mundial, a potem wyszedł z grupy, dlatego trzeba doliczyć także różne premie, których nie znamy. Fernando Santos, o którym już pisaliśmy to absolutny rekord - 800 tys. złotych miesięcznie.