Radosław Majewski ogłosił start w wyborach do Rady Miasta Pruszkowa. Piłkarz mówi, jakie ma plany rozwoju miasta

Radosław Majewski chce zostać Radnym w Pruszkowie

- Z Pruszkowem jestem związany od urodzenia. To w tym mieście zaczęła się moja kariera piłkarska począwszy od Znicza, następnie grałem w klubach ekstraklasy. W tym roku nadarzyła się okazja i wróciłem do korzeni-do Znicza Pruszków. Postanowiłem również kandydować do Rady Miasta Pruszkowa - napisał Radosław Majewski na Instagramie.

Piłkarz jest wychowankiem Znicza Pruszków. W 2006 został wytransferowany do Groclinu Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski "mijając się" z Robertem Lewandowskim, który wtedy dołączył do pruszkowskiego klubu. Dwa lata później został zaangażowany do projektu Józefa Wojciechowskiego w Polonii Warszawa, a od sierpnia 2009 roku występował w angielskim Nottingham Forest. W brytyjskim klubie rozegrał 162 mecze, strzelił 19 goli i zanotował 22 kluczowe podania. Do tej pory kibice Nottingham pamiętają polskiego pomocnika i bardzo dobrze go wspominają. Jego przygoda na Wyspach Brytyjskich skończyła się w 2015 roku. Kolejnymi przystankami w karierze Majewskiego były grecka PAE Veria oraz polskie Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Latem 2019 roku zdecydował się na wyjazd do Australii, gdzie przez rok reprezentował barwy Western Sydney. Od września 2020 roku był zawodnikiem Wieczystej Kraków. W ostatnim zimowym okienku transferowym wrócił w rodzinne strony i podpisał kontrakt ze Zniczem Pruszków. Wejście w politykę oznacza, że Majewski raczej w niedalekiej przyszłości nie zawalczy na gali freakfightowej. W mediach krążyły plotki, że Sławomir Peszko, który jest włodarzem Clout MMA ma go zatrudnić. Majewski na swoim koncie ma dziewięć występów w reprezentacji Polski.