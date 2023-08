Raków Częstochowa awansował do IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Aris Limassol pokonany! Z kim zagra mistrz Polski o fazę grupową?

Raków Częstochowa w IV rundzie el. LM! Awans do Ligi Europy już pewny

Fantastycznie wygląda tegoroczna europejska kampania Rakowa Częstochowa. W fazie eliminacyjnej Ligi Mistrzów "Medaliki" odprawiły już z kwitkiem estońską Florę Tallinn, azerski Karabach, a dziś do tej dwójki dołączyła ekipa mistrza Cypru, Aris Limassol.

Skromna wygrana 1:0 na wyjeździe i zwycięstwo przed tygodniem 2:1 sprawiło, że to "Medaliki" awansowały do IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W meczu na Cyprze drużyna Dawida Szwargi spotkała się z bardzo trudnymi warunkami: wysoka temperatura, ale i wilgotność - to były okoliczności, którym musieli stawić czoło piłkarze spod Jasnej Góry.