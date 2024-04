Raków Częstochowa może w niedalekiej przyszłości pożegnać się ze swoim ofensywnym piłkarzem. Media: Zainteresowanie zagranicznego klubu

Gwiazda Rakowa Częstochowa może opuścić klub

John Yeboah to jeden z jaśniejszych postaci w składzie Dawida Szwargi w trwającym sezonie. Piłkarz, który przychodził ze Śląska Wrocław przed sezonem na 23 mecze zdobył trzy bramki oraz cztery asysty. To od niego często zaczyna się proces kreacji sytuacji bramkowych i dzięki przebojowości piłkarza koledzy mieli dogodne okazje na ukąszenie golkipera rywali. Przypomnijmy, że przychodził do mistrzów Polski za kwotę 1,5 miliona euro.

Jak udało się ustalić portalowi fotospor.com po utalentowanego Ekwadorczyka może ruszyć turecki Konyaspor, który występuje w najwyższej klasie tamtejszych rozgrywek piłkarskich. Sporym atutem takiego ruchu ma być fakt, że piłkarz zna język turecki wraz kulturą. Portal poinformował nawet, że wstępny kontakt między przedstawicielami piłkarza, a klubem już się pojawił.

Warto dodać, że na chwilę obecną nie rozpoczęły się negocjacje między dwoma klubami w sprawie sprowadzenia gwiazdora reprezentacji Ekwadoru, który zdobył nawet premierową bramkę w narodowych barwach. 23-latek w meczu towarzyskim przeciwko Gwatemali wpisał się na listę strzelców podczas marcowego zgrupowania.