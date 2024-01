Raków Częstochowa robi głośne transfery dla rezerw. Cel: Uratować sezon w 3 lidze i nauczyć młodzież

Raków Częstochowa. Rezerwy się zbroją

Z trzeciej ligi do czwartej spadną aż trzy zespoły. Raków do bezpiecznego miejsca traci osiem punktów. Do zajęć wrócił 8 stycznia. W planach jest sześć sparingów w tym sobotni z rezerwami Podbeskidzia Bielsko-Biała.

Rezerwy Rakowa do gry o stawkę wrócą w pierwszy weekend marca. Zagrają wtedy z czwartym zespołem tabeli - Karkonosze Jelenia Góra (na wyjeździe).

Znani z rezerw Rakowa: