Raków Częstochowa w IV rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. To czwarty taki przypadek wśród polskich drużyn

Polskie kluby w Lidze Mistrzów

Wskutek reformy europejskich pucharów, przeprowadzonej 13 lat temu przez ówczesnego szefa UEFA Michela Platiniego, eliminacje do LM odbywają się dwutorowo. By ułatwić dostęp do elity zespołom z Europy Środkowej i Wschodniej, wydzielono dwie ścieżki kwalifikacji, tzw. mistrzowską i ligową. Dlatego rywale z Anglii, Hiszpanii, Niemiec czy Włoch od ponad dekady przestali stawać na drodze mistrza Polski.

Eliminacje składają się z czterech rund. Mistrzowie Polski najpierw zaczynali rywalizację od drugiej, lecz od pięciu lat - ze względu na niższe miejsce w rankingu krajowym - startują już od premierowego etapu. Do ostatniej, decydującej rundy kwalifikacji dotarli czterokrotnie.

Pierwsza tak daleko była Wisła Kraków, która już w 2011 roku mogła skorzystać z korzystniejszych zasad kwalifikacji. Po wyeliminowaniu Skonto Ryga i Liteksu Łowecz, w decydującej rundzie trafiła na APOEL Nikozja. Na własnym stadionie wygrała 1:0, ale w rewanżu uległa 1:3.