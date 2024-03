Kibice na meczach 25. kolejki PKO Ekstraklasy. Echa Wielkich Derbów Śląska

Na Stadion Śląski przybyło nieco ponad 38 tys. widzów . To najlepszy wynik Niebieskich w sezonie i zarazem trzeci najwyższy w całej lidze. Do rekordu doszłoby tylko wtedy, gdyby Górnik dostał tyle biletów, ile wcześniej Legia Warszawa, czyli ponad 4 tys. Władze Ruchu się jednak nie zgodziły, decydując na regulaminową pulę; o połowę mniejszą.

Żyleta uderzyła w czołowe postaci Legii. Skandaliczna oprawa Cracovii

Bez większego echa przeszły Derby Poznania. W niedzielę burzliwie było za to na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie. Gdy piłkarze Legii wyszli na mecz z Piastem Gliwice, na Żylecie rozwinięto transparent "do widzenia" w języku niemieckim - do trenera Kosty Runjaicia. Symbolicznie podziękowano też już dyrektorowi Jackowi Zielińskiemu oraz piłkarzom bez "ambicji, umiejętności i charakteru na miarę Legii". Skandowano też hasło w stronę samego prezesa:

Słuszne oburzenie wywołała skandaliczna sektorówka na Cracovii z uciętą głową. W sprawie oprawy stanowisko zajął klub z Kałuży: - Ubolewamy nad jej treścią. Niezależnie od przekazu, jaki miała ona przedstawiać, wiemy, iż mogła ona wzbudzić kontrowersje, co nie powinno mieć miejsca (...) Zdajemy sobie sprawę, że oprawy meczowe mają swoją specyfikę i są ważnym elementem meczu, ale nie mogą one przedstawiać, nawet odnosząc się do mitologii greckiej, obrazów, które mogą być uznane za obraźliwe. Sprawę tej oprawy klub szczegółowo wyjaśni tak, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnej sytuacji. Za zaistniałe wydarzenie przepraszamy i wierzymy, że w przyszłości nie będą one miały miejsca.