Real Sociedad - FC Barcelona ONLINE. Robert Lewandowski wraca do pierwszego składu. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Liga hiszpańska. Mecz Real Sociedad - FC Barcelona ONLINE

Robert Lewandowski wrócił na murawę podczas El Clasico. Trener Xavi wpuścił Polaka z ławki, ale jego występ nie był spektakularny. Barcelona w ostatnich minutach straciła gola po instynktownym strzale Bellinghama.

FC Barcelona do meczu z Realem Sociedad przystąpi z 4. miejsca w lidze. Baskijska ekipa okupuje 5. lokatę i ma pięć punktów straty do "Dumy Katalonii".

Xavi, trener Barcelony (fcbarca.com): - Bo to jest Barca. Mówiłem to wiele razy. Barça taka jest. Kiedy gramy dobrze, patrzy się na wynik; kiedy jest dobry wynik, to nie gramy dobrze... Jak wygramy 3:0, to przecież mogliśmy wygrać 5:0; wygrywamy 4:3, to jest źle, bo tracimy za dużo goli... Tak to jest... Myślę, że to kwestia kulturowa Katalończyków. My zawsze dążymy do doskonałości i nie da się jej za każdym razem osiągnąć. To jest sport. Jest przeciwnik, który komplikuje ci życie... Nie zawsze jesteś zainspirowany... Nie zawsze jesteś 10/10. Tak, my szukamy doskonałości, ale to jest proces. Spokój i cierpliwość.