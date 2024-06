Regulamin i kluczowe informacje o turnieju Euro 2024

Kwalifikacje i system rozgrywek Euro 2024

W tegorocznej edycji mistrzostw Europy, obok gospodarza - Niemiec, zobaczymy drużyny, które zajęły pierwsze dwa miejsca w dziesięciu grupach kwalifikacyjnych. Dołączyły do nich zespoły, które triumfowały w barażach: Polska, Ukraina i Gruzja, wyłonione na podstawie wyników Ligi Narodów sezonu 2022/23.

Turniej rozpocznie się fazą grupową, gdzie każda drużyna zmierzy się z trzema rywalami w ramach swojej grupy. Zwycięstwo w meczu to trzy punkty, remis daje jeden punkt, a porażka nie przynosi punktów. Ostatnie mecze w grupach rozegrane zostaną równocześnie, co ma zapewnić maksymalną sprawiedliwość i emocje do samego końca.

Do następnej rundy awansują dwie najlepsze ekipy z każdej grupy oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc. To otwiera drzwi do 1/8 finału dla szerokiego grona drużyn i zapowiada zaciętą walkę o każdy punkt.