Grupowy rywal Polski na Euro 2024 z problemami

Światełko w tunelu? Klubowy kolega Lewandowskiego

Dziennikarze "L’Equipe" poza wspomnianą dwójką mają również zastrzeżenia co do Lucasa Hernandeza, który rywalizuje na tej pozycji ze swoim bratem - Theo. Ten drugi radzi sobie zdecydowanie lepiej w Milanie. - Brakuje mu niezawodności w tym, co do tej pory było jego mocną stroną: pojedynkach defensywnych i ustawieniu. Stracił pewną część wytrzymałości oraz przede wszystkim szybkość na pierwszych metrach - opisywało grę Lucasa "L’Equipe".