Reprezentacja. Matty Cash zapytany o atmosferę w kadrze. Obrońca Aston Villi wprost: Nie czytam polskich gazet

Sytuacja jest bardzo prosta: musimy wygrać dwa najbliższe mecze. Myślę, że nie powinno nas interesować nic poniżej sześciu punktów w tych starciach. Ale mamy wszystko, żeby tego dokonać. Dobrego trenera, dobrych piłkarzy. Po prostu czasem tak w piłce bywa, że nie idzie ci tak, jak założyłeś. W obecnej sytuacji najważniejszy jest pełen "fokus" na tym, co przed nami, a nie na tym, co za nami. To superważne mecze i cieszę się, że pierwszy z nich zagramy w Warszawie. Kibice muszą być z nami, przekazać nam pozytywną energię