Reprezentacja. Media: Piłkarze rozmawiali o odejściu Fernando Santosa. "Tak byłoby najlepiej dla wszystkich"

Kadrowicze chcieliby odejścia Santosa! Media: Komentowali sprawę między sobą

Czy to koniec spekulacji na temat odejścia Fernando Santosa z reprezentacji Polski? Portugalczyk niemal dobę po informacji, że chce go saudyjski Al-Shabab postanowił zabrać głos w burzliwej sprawie.…

Dziennikarz powołuje się także na wiedzę zakulisową, jakoby kontakt piłkarzy z Santosem jest ograniczony, a właściwie większość spraw załatwiana jest przez prawą rękę selekcjonera, Grzegorza Mielcarskiego.

Nie cieszą z pewnością same wyniki. Biało-Czerwoni pod wodzą Santosa rozegrali dotąd 4 spotkania. Bilans to 2 zwycięstwa (z Albanią w meczu el. Euro 2024 oraz z Niemcami, towarzysko). Dwie porażki z kolei to debiut Santosa z Czechami i pierwszym mecz Polaków w eliminacjach do przyszłorocznego Euro, a drugi przegrany mecz to haniebne spotkanie z reprezentacją Mołdawii.

Kolejnym meczem Polaków będzie starcie z Wyspami Owczymi na PGE Narodowym w Warszawie. Czwarte spotkanie eliminacyjne do Euro 2024 zaplanowano na 7 września.