Reprezentacja Niemiec przed Euro 2024. Gospodarze między sukcesem a rozczarowaniem OPRAC.: Jakub Jabłoński

Gospodarze między sukcesem a rozczarowaniem. Nastroje przed Euro 2024 PAP/EPA/ANNA SZILAGYI

Historia mistrzostw Europy w piłce nożnej to mieszanka triumfów i porażek zespołów gospodarzy. Choć trzykrotnie udało się im zdobyć upragniony tytuł, to znacznie częściej kończyli zmagania w cieniu rozczarowań. Szczególnie bolesne były ostatnie lata, kiedy to m.in. Polska i Ukraina w 2012 roku, nie wyszły z grupy, kończąc swój udział przed własną publicznością.