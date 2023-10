Reprezentacja. Patryk Peda po meczu Wyspy Owcze - Polska: Mogę się czuć żołnierzem Michała Probierza, skoro już tak wszyscy mówią

Co czułeś wychodząc na boisko w Torshavn?

Patryk Peda: Na pewno byłem bardzo zadowolony, tym bardziej, że jeszcze kilka miesięcy wcześniej nie brałem nawet pod uwagę takiego obrotu sprawy. Debiut w pierwszej reprezentacji to dla mnie wielkie wydarzenie, a z perspektywy obrońcy cieszy zero z tyłu. Wyspy Owcze nie są łatwym terenem i najważniejsze, że przywozimy stąd trzy punkty.

Byłeś aktywny także w polu karnym gospodarzy. Miałeś zadania ofensywne?

Rzucaliśmy daleko auty i kilka razy trzeba było się znaleźć w szesnastce Wysp Owczych. Ciągnie mnie do przodu, też bym chciał strzelać gole. Najważniejsze, by odpowiednio bronić. W bloku defensywnym wszyscy sobie pomagaliśmy, normalne w piłce nożnej i udało się to nieźle poustawiać.

Jak się odnajdujesz w kadrze seniorów?

Na pewno to duży przeskok z młodzieżówki, ale czuje zaufanie od selekcjonera, koledzy dobrze mnie przyjęli. Słysząc, że Michał Probierz pragnie na mnie postawić poczułem dodatkową mobilizację i starałem się jak najlepiej wykonywać zadania postawione przede mną. Udało mi się wybić piłkę lecącą do naszej bramki, ale byłem dobrze ustawiony na linii bramkowej, byłem pewien swojej interwencji. Od tego w końcu jestem. Spotkanie w Torshavn zapamiętam do końca życia, zadebiutowałem w najważniejszej z drużyn na Wyspach Owczych, w miejscu niecodziennym.