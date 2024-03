Reprezentacja Polski faworytem baraży o awans do Euro 2024? Znamy przewidywania ekspertów Bartosz Głąb

Trening reprezentacji Polski przed meczem z Estonią. Sylwia Dąbrowa / Polska Press

W najbliższy czwartek reprezentacja Polski rozegra niezwykle ważne spotkanie z Estonią w półfinale baraży o awans do Euro 2024. W drugim meczu półfinałowym Walia w Cardiff zmierzy się z Finlandią. Podopieczni Michała Probierza mają nadzieje na dwa zwycięstwa i wyjazd na turniej do Niemiec. Faworyta baraży ujawnił "We Global Football", czyli portal specjalizujący się w statystykach reprezentacji narodowych.