Reprezentacja Polski. Nowy kadrowicz na pokładzie Michała Probierza?

22-latek na początku tego roku otrzymał polskie obywatelstwo. Argentyńczyk polskiego pochodzenia poniekąd był zmuszony na taki krok przez swój klub. Olympiakos Pireus musiał dostosować się do obowiązujących przepisów odnośnie limitu piłkarzy spoza Unii Europejskiej. Taki stan rzeczy postawił piłkarza pod ścianą. Musiał zmienić swoje obywatelstwo z kraju w którym się wychował od dziecka na kraj pochodzenia swojej babci. Więcej o sprawie pisaliśmy TUTAJ .

Statystyki Santiago Hezze w trwającym sezonie we wszystkich rozgrywkach:

Najbliższy mecze reprezentacji Polski przypadną na marzec. To będzie sądny miesiąc dla naszych kadrowiczów. Biało-Czerwoni najpierw w półfinale baraży o mistrzostwa Europy powalczą z Estonią, a potem w przypadku powodzenia mogą zmierzyć się w finale z kimś z pary Walia - Finlandia. Wydaję się jednak, że podopiecznych Probierza w drugim meczu może czekać wyjazd do Cardiff. Najpierw trzeba wygrać w pierwszym meczu. To jest kluczowy warunek.