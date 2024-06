Reprezentacja Polski w niedzielę zaczyna zgrupowanie przed Euro 2024. Oto plan podopiecznych Michała Probierza

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed Euro 2024

Biało-Czerwoni spotkali się w komplecie w niedzielę na rozpoczynającym się z grupowaniu przed Euro 2024. Piłkarze zostali zakwaterowani już standardowo w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie. Selekcjoner Michał Probierz w odróżnieniu do swoich poprzedników zdecydował się nigdzie nie wyjeżdżać i nie organizować obozów przygotowawczych w Arłamowie czy Opalenicy. Pierwszą lokalizację przypomnijmy szczególnie upodobał sobie Adam Nawałka. Drugą zdecydował się wybrać z kolei Paulo Sousa, kiedy przygotowywał kadrę do mistrzostw Europy 2020 (rozgrywanych w 2021 roku).

Tam piłkarze będą przebywać między treningami oraz sparingami przed Euro 2024. Konferencje i zajęcia z druzyną będą się odbywać na PGE Narodowym w Warszawie. Pierwsze z nich już w niedzielę. Od godziny 17:15 Michał Probierz pojawi się w towarzystwie kapitana reprezentacji Polski - Roberta Lewandowski. Potem od 18:00 odbędzie się pierwsza, oficjalna sesja treningowa rozpoczynająca przygotowania do niemieckiego turnieju.