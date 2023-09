Reprezentanci Polski rozjechali się do klubów. Nie wszyscy razem wracali samolotem z drużyną narodową. Media: w tym gronie Lewandowski Jakub Jabłoński

Kapitan ostatni opuszcza tonący okręt? Nie w tym przypadku! adam jankowski

Reprezentacja Polski. W poniedziałek, dzień po klęsce z Albanią (0:2) reprezentanci mieli zaplanowany lot czarterowy z Tirany do Warszawy o godz. 11:00. Jak się okazało nie wszyscy kadrowicze razem wracali do stolicy Polski. Pewna grupa na czele z Robertem Lewandowskim oraz Grzegorzem Krychowiakiem błyskawicznie rozjechała się do swoich klubów - poinformował Samuel Szczygielski z Meczyków.