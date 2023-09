Robert Lewandowski: Trzymałem kciuki za Raków Częstochowa. Fajnie byłoby przyjechać do Sosnowca

Wierzę w to, że ten wstrząs (wywiad – red.) i powiedzenie prawdy sprawi, że nasza reprezentacja znajdzie to, co ma w sobie najlepszego. Wierzę w chłopaków i kadrę. Jesteśmy w ciężkim położeniu, ale wszystko przed nami

- powiedział Robert Lewandowski na konferencji reprezentacji.

Mam nadzieję, że tamten mecz z Mołdawią będzie takim momentem przełomowym. Wiemy, że te kolejne dwa mecze, które gramy będą trudne i podejdziemy do nich zaangażowani. One są kluczowe, wierzę, że ta reprezentacja będzie szła w górę. To duże wyzwanie, ale wiemy jakie błędy popełniliśmy, wiemy co zrobiliśmy i wiemy, co przed nami. Bierzemy to "na klatę", musimy nad tym pracować.