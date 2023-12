Robert Lewandowski nie odejdzie z FC Barcelony. Agent polskiego piłkarza zdementował plotki transferowe

Robert Lewandowski zostaje w Barcelonie

Hiszpański "Sport" poinformował niedawno, że Barcelona ma plan na Roberta Lewandowskiego i nie chce się go pozbywać. Tomasz Ćwiąkała, czyli ekspert od futbolu z Półwyspu Iberyjskiego twierdzi, że Duma Katalonii będzie starała się wykorzystać napastnika tylko i wyłącznie w polu karnym rywala. W ostatnich miesiącach Lewandowski często wychodził poza szesnastkę, aby próbować rozgrywać piłkę, ale nie wychodziło to najlepiej.

Wszystkie plotki transferowe zdementował ostatnio Pini Zahavi, czyli agent Roberta Lewandowskiego, który odpowiedział twierdząco na pytanie jednego z dziennikarzy "Jijantes". Mężczyzna zapytał, czy polski napastnik dalej będzie grał w FC Barcelonie. - Oczywiście, że tak - brzmiała odpowiedź agenta.

Czy to ostateczna decyzja? FC Barcelona zmaga się ze sporymi problemami finansowymi, a wysoki kontrakt Lewandowskiego może nie podobać się Joanowi Laporcie. Jeśli 35-latek nie będzie strzelał, "Duma Katalonii" będzie chciała go na siłę wypchnąć. Hiszpański "Sport" ujawnił zarobki Lewandowskiego, które będą obowiązywać podczas czteroletniego kontraktu. Najmniej, bo 20 milionów euro, "Lewy" zarobił w pierwszym sezonie. W obecnej kampanii polski snajper inkasuje 26 milionów euro, ale to nie koniec podwyżek. W nowych rozgrywkach napastnik może liczyć na 32 miliony euro. W ostatnim (opcjonalnym) sezonie Lewandowski może wrócić do 26 milionów euro.