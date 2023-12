Robert Lewandowski poczuł się zagrożony. Transfer Vitora Roque jak płachta na byka

Robert Lewandowski poczuł się zagrożony. Transfer Roque jak płachta na byka

Robert Lewandowski zaczął trenować w rytmach muzyki "Eye of the tiger"

Taki obrót wydarzeń zmotywował Lewandowskiego do cięższej pracy i szybkiego powrotu do dyspozycji, na którą wszyscy liczą. Chwilę po transferze Vitora Roque pojawiło się wideo, jak polski snajper trenuje w rytmach muzyki "Eye of the tiger" nawiązując do przyjścia konkurenta do ataku. Rywalizacja może pozytywnie wpłynąć na obu zawodników. Robert w tym sezonie dla Barcelony zdobył tylko 9 bramek, co porównując z poprzednim sezonem jest wynikiem bardzo słabym.