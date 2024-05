- Na dłuższą metę piłkarz wyczuje trenera, czy mówi prawdę czy trochę co innego myśli, co innego mówi, a co innego jeszcze robi. Nawet jeśli to są ciężkie decyzje, to zawsze lepiej mówić prawdę, że słabo zagrałeś, nie zagrasz… Piłkarz na końcu to zaakceptuje. Oczywiście, może być zły, ale doceni trenera, który mówi prawdę. Jeśli jesteś fair, to zawodnik to czuje, a jeśli szkoleniowiec nie do końca powie prawdę, to na dłuższą metę nie będziesz miał zaufania piłkarza - zakończył.