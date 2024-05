Oto procentowe szanse Polski na wygranie Euro 2024. Anglia najlepszą drużyną według wyliczeń. Jak wypadają grupowi rywale?

Procentowe szanse reprezentacji Polski na wygranie Euro 2024

Podopieczni Michała Probierza wyprzedzili pod względem procentowych wyliczeń jedynie reprezentacje Czech , Rumunii , Albanii , Słowenii , Słowacji oraz Gruzj i. Reszta ekip, które za chwilę wybiegną nie niemieckie boiska znalazło się zdecydowanie wyżej od Biało-Czerwonych. Szansa na wygranie Euro 2024 przez Roberta Lewandowskiego to dokładnie 0,34 procent . Jak wypadają inne ekipy? Kto jest faworytem według portali do wygrania niemieckiego turnieju?

Najwyżej umieszczono bowiem reprezentację Anglii. Patrząc na skład "Synów Albionu" trudno się dziwić. Według portalu są jednym z głównych faworytów do odniesienia końcowego sukcesu. Ich szanse zostały wyliczone na 23,8 procent. Poza nimi na najwyższym stopniu podium znaleźli się również Francuzi (20 procent) oraz gospodarze turnieju - Niemcy (14,3 procent). Portugalia z Cristiano Ronaldo w kadrze znalazła się tuż za podium na czwartym miejscu. Szanse na drugi w historii tytuł to bowiem ok. 10,5 procent.