Robert Lewandowski w masce. Ciężko trenuje przed meczami rundy wiosennej. Polak na bieżni w specjalistycznym sprzęcie

Robert Lewandowski musi się poprawić przed nową rundą

Obecna kampania nie jest już tak udana w wykonaniu 35-letniego snajpera. Od mundialu w Katarze Robert Lewandowski ma wiele problemów na boisku. Eksperci od ligi hiszpańskiej zauważyli, że napastnik często nie radzi sobie w pojedynkach jeden na jeden, trudność sprawia mu przyjęcie piłki oraz gra kombinacyjna. Co najgorsze, Robert jest bardzo nieskuteczny pod bramką rywala . Kiedyś słynął z tego, że był bezwzględnym egzekutorem, ale teraz większość sytuacji nie kończy się golem.

Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony z Bayernu Monachium latem 2022 roku. "Duma Katalonii" zapłaciła za polskiego napastnika 50 milionów euro . Kibice hiszpańskiego klubu byli przekonani, że ich drużyna zrobiła świetny interes pozyskując napastnika, który jest maszyną do strzelania goli. Pierwszy sezon w wykonaniu Lewandowskiego rzeczywiście był udany. Polak został najlepszym strzelcem całej ligi, a "Barca" sięgnęła po mistrzostwo.

Robert Lewandowski bardzo szybko musi wrócić do swojej optymalnej formy. Lada moment do Barcelony trafi Vitor Roque, czyli młody brazylijski napastnik, który z pewnością będzie walczył o pierwszy skład. 18-latek może być realnym rywalem dla Polaka, ale liczymy, że to podziała na "Lewego" motywująco.

Robert Lewandowski na swoim Instagramie podzielił się zdjęciami z treningu. Polak na bieżni nosił specjalistyczną maskę, która pomaga określić maksymalny pułap tlenowy. - Urządzenie mierzy ilość tlenu w wydychanym powietrzu w porównaniu z ilością tlenu wdychanego - czytamy na stronie healthline.com. Badanie określa się jako test VO2 Max. Dla profesjonalnych sportowców jest czymś zupełnie normalnym.