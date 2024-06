Ronald Koeman, selekcjoner reprezentacji Holandii: Zwycięstwo z Polską było więcej niż zasłużone

- Starałem się wyjaśnić każdemu zawodnikowi możliwość rozpoczęcia lub wejścia na boisko w drugiej połowie, kiedy możemy potrzebować innego podejścia. Wout był trochę zdenerwowany, gdy dowiedział się, że będzie rezerwowym. Myślę, że to dobra reakcja. Potem robił wszystko, co w jego mocy, aby dostać się do wyjściowego składu. To zawodnik o świetnej mentalności. Oczywiście, on też może zagrać w wyjściowym składzie i zobaczymy, co będzie w kolejnym spotkaniu - podsumował.