San Marino zdobyło pierwszą bramkę od 2021 roku w meczu o punkty Jakub Jabłoński

San Marino we wtorek strzeliło swojego pierwszego gola od 2021 roku w meczach punkty, kiedy to rywalem była... reprezentacja Polski prowadzona przez Paulo Sousę. Do "listy wstydu" dołączyli, więc Duńczycy, którzy rywalizowali na Półwyspie Apenińskim z aktualnie 207 drużyną rankingu FIFA w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024. Ostatecznie przegrali 1:2.