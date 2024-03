Skrót meczu FC Barcelona - Las Palmas 1:0. Robert Lewandowski bez gola, ale z celową żółtą kartką

Gol i najciekawsze akcje meczu Barcelona - Las Palmas

Okazji bramkowych było więcej, a najlepszą w 78. minucie zmarnował Joao Felix, trafiając w poprzeczkę. Barcelona umocniła się na drugim miejscu w tabeli i traci pięć punktów do Realu Madryt, który w niedzielę podejmie Athletic Bilbao.

Z tego powodu Polak nie będzie mógł zagrać w najbliższym spotkaniu ligowym w Kadyksie, za to " wyczyścił " swoje konto kartkowe przed El Clasico - "Barca" zmierzy się z Realem Madryt 21 kwietnia na wyjeździe.

Robert Lewandowski w pierwszej połowie był bliski strzelenia gola, ale trafił w poprzeczkę. W 81. minucie, gdy schodził z boiska zmieniany przez Vitora Roque, robił to celowo tak długo, że sędzia ukarał go żółtą kartkę za opóźnianie gry.

Robert Lewandowski miał ogromnego pecha w meczu Barcelona - Las Palmas

Od strefy spadkowej oddaliła się natomiast Sevilla, dzięki wyjazdowemu zwycięstwu 1:0 nad Getafe. Swoje 38. urodziny uczcił bramką Sergio Ramos. Doświadczony obrońca, 180-krotny reprezentant Hiszpanii, mistrz Europy z 2008 i 2012 oraz mistrz świata z 2010 roku, wrócił w tym sezonie do zespołu, w którym rozpoczynał karierę. W meczu z drużyną z przedmieść Madrytu trafił do siatki już w piątej minucie. To jego 77. gol w 528 występach w La Liga. PAP