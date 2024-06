Skrót meczu Słowenia - Serbia 1:1. Gol w ostatniej sekundzie spotkania. VAR sprawdził, a sędzia zagwizdał po raz ostatni

Bramki z meczu Słowenia - Serbia 1:1

Piłkarze strzelanie zaczęli dopiero 20 minut przed końcem regulaminowego czasu gry. W 69. minucie serbski bramkarz nie miał nic do powiedzenia, kiedy po świetnej kontrze i idealnym dograniu, zamykający akcję prawy obrońca Zan Karnicnik z bliska kopnął piłkę do siatki. Rywale szybko byli blisko wyrównania, ale Oblaka po sytuacyjnym strzale Mitrovica wyręczyła poprzeczka.

W końcówce gra się wyrównała. Zespół trenera Matjaza Keka kontrolował sytuację, a po Serbach nie widać było, że walczą jak o życie, bo porażka prawdopodobnie do minimum ograniczyłaby ich szanse na awans do 1/8 finału. Groźnie pod słoweńską bramką zrobiło się w zasadzie tylko po strzale z dystansu rezerwowego Veljko Birmancevica.

Tak było do ostatniej doliczonej przez sędziego minuty, a w zasadzie już upływie tego czasu. Wtedy, w ostatniej akcji meczu, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Luka Jović strzałem głową doprowadził do wyrównania. Sędzia skonsultował z asystentami VAR, czy nie doszło do złamania przepisów i gry już nie wznowił. (PAP, oprac. własne)