Skrót meczu Stal Rzeszów - GKS Katowice 2:2 [WIDEO]. Szalony mecz, podział punktów na Podkarpaciu!

Fortuna 1. Liga. Bramki z meczu Stal Rzeszów - GKS Katowice

Zdecydowanie lepiej w mecz weszli przyjezdni z Katowic. Szybko objęli prowadzenie za sprawą Sebastiana Bergiera, który sprytnie podciął piłkę nad bramkarzem i mocnym strzałem go pokonał. Golkiper stał jak wryty i nie mógł nic więcej zrobić jak obserwować lecącą piłkę do siatki. Na przerwę podopieczni Rafała Góraka schodzili z jednobramkowym prowadzeniem.

W drugich 45 minutach działo się już zdecydowanie więcej, ale to goście znowu zdobyli bramkę i podwyższyli prowadzenia na 2:0. Konkretnie Dawid Brzozowski, który po zamieszaniu w polu karnym najprzytomniej się zachował i wbił piłkę między słupki bramki strzeżonej przez Jakuba Wrąbla.

Jeśli chodzi o "GieKSę" to już by było na tyle jeśli chodzi o ich zdobycze bramkowe w tym meczu. Do głosu zaczęli dochodzić gospodarze z Rzeszowa i najpierw Adler Da Silva z lini pola karnego popisał się genialnym strzałem przy bliższym słupku. Bramkarz jeszcze próbował ratować sytuację, ale na nic zdały się jego starania. Z kolei trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry szwajcarski napastnik ponownie dał o sobie znać. Tym razem po krótkim, sprytnym rozegraniu rzutu wolnego oddał mierzony, płaski strzał z dystansu, którym ustanowił wynik remisowy na tablicy.