Skrót meczu Wisła Kraków - Chrobry Głogów 1:1 [WIDEO] Kolejne potknięcie Białej Gwiazdy, trener Radosław Sobolewski zostaje

Bramki z meczu Wisła Kraków - Chrobry Głogów

Mimo wpadki trener Radosław Sobolewski nie zostanie zwolniony. Zapewnił to właściciel Jarosław Królewski. We wpisie na Twitterze czytamy: - Wynik daleki od oczekiwań i poniżej naszych ambicji, co oczywiste. Natomiast, każdy piłkarz i członek sztab szkoleniowego ma moje pełne wsparcie. Nie będzie zmian w sztabie szkoleniowym. To są moi ludzie i w nich totalnie wierzę, w każdego z osobna zarówno piłkarzy, jak również trenerów.

W następnej kolejce Wisła jedzie do Motoru Lublin podrażnionego porażką w Tychach z nowym wiceliderem tabeli. Chrobry zagra u siebie z Arką Gdynia. Po serii porażek wreszcie złapał formę. Remis z Wisłą poprzedziło bowiem pokonanie GKS Tychy.

Wisła Kraków – Chrobry Głogów 1:1 (1:1)

Bramki: 0:1 Lebedyński 7, 1:1 Goku 40.

Żółte kartki: Lebedyński, Mucha.

Żółtą kartką ukarany został również trener Chrobrego Piotr Plewnia.

Sędziował: Wojciech Myć (Lublin).

Widzów: 15 069.