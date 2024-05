Śląsk Wrocław marzy o tytule mistrza Polski. Jacek Magiera przed meczem z Rakowem Częstochowa

Szkoleniowiec wrocławian został na przedmeczowej konferencji zapytany również m.in. o przyjaźń jaka łączy trenera Warty Dawida Szulczka z opiekunem Jagiellonii Adrianem Siemieńcem i czy może to mieć wpływ na sobotnie spotkanie w Białymstoku.

- Nie sądzę. Jestem na stopie przyjacielskiej z Janem Urbanem i zawsze chcę z nim wygrać, a nie mogę. Ostatnio prowadziliśmy z Górnikiem we Wrocławiu do ostatniej minuty, ale straciliśmy gola w ostatniej akcji i to dalej we mnie siedzi, że nie mogę ograć Janka. Warta ma o co walczyć w Białymstoku, bo przecież może spaść z ekstraklasy. To nie jest tak łatwo szybko wrócić, co pokazuje przykład Wisły Kraków. Nie sądzę więc, że ktokolwiek będzie się z kimkolwiek układał - skomentował.