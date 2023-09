Stroje Rakowa Częstochowa na Ligę Europy na sezon 2023/24. Kibice: "Wyglądają jak koszulki Realu Madryt"

Stroje Rakowa Częstochowa na Ligę Europy

Raków Częstochowa pierwszy raz w swojej historii weźmie udział w europejskich pucharach. Mistrz Polski w IV rundzie eliminacji Ligi Mistrzów przegrał z FC Kopenhagą, ale "spadł" do Ligi Europy. "Medaliki" trafiły do grupy z Atalantą Bergamo, Sportingiem Lizbona oraz Sturmem Graz.

Raków Częstochowa po meczu z Kopenhagą do swojego sklepu internetowego wprowadził możliwość personalizacji koszulki, tak aby wyglądała jak strój, który nosili piłkarze podczas meczu IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Na ramieniu pojawiła się wówczas specjalna naszywka Champions League. Ze względu na brak awansu do najbardziej elitarnych rozgrywek, aktualnie kibice mogą zakupić personalizację związaną z Ligą Europy. Podstawowa wersja koszulki to koszt 350 złotych. Za wersję "Model UEFA Europa League" trzeba dopłacić jeszcze 150 złotych. Wychodzi na to, że za koszulkę z Lig Mistrzów kibic musi zapłacić 500 złotych.