Znamy wszystkich półfinalistów Ligi Mistrzów. Real Madryt, Bayern Monachium, Borussia Dortmund oraz PSG powalczą o puchar

Znamy wszystkich półfinalistów Ligi Mistrzów. Brak Polaków

Kiwior w dwumeczu z Bayernem zagrał jedynie 45 minut w Londynie i trzeba przyznać nie były to jego najlepsze chwile na boisku. Polak nie wyszedł na drugą połowę meczu na Emirates Stadium oraz przesiedział cały mecz na Allianz Arenie.

Poza tym miał dwie znakomite okazję. W pierwszej uderzył nad bramką, a w drugiej zamiast podać na wolne pole do niepilnowanych kolegów sam spróbował swojego szczęścia strzałem z dystansu i tym samym stracił futbolówkę.

"Lewy" w dwumeczu z francuską drużyną tak naprawdę miał dwie różne twarze. W pierwszej odsłonie w stolicy Francji zagrał przyzwoite zawody świetnie absorbując uwagę obrońców tworząc tym samym więcej przestrzeni swoim kolegom. W drugim meczu w Barcelonie nasz kapitan przyłożył rękę do wysokiej porażki. Przede wszystkim fani zwrócili uwagę na jego opieszałość przy strzale Vitinhi , którego w porę nie zablokował.

Real Madryt oraz Borussia Dortmund w półfinale. BVB pokonało inną drużynę ze stolicy Hiszpanii

Przy okazji serii rzutów karnych Pep Guardiola, trener "The Citizens" postanowił zaskoczyć rywali jednym nieszablonowym ruchem. Oddelegował do wykonywania "jedenastki" w piątek kolejce... bramkarza Edersona, który pewnie gra nogami. Brazylijczyk uderzył najpewniej ze swoich kolegów, którzy wcześniej podeszli do swoich prób.