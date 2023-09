Tajemnicza kontuzja Łukasza Skorupskiego przed wrześniowym zgrupowaniem. Uraz to tylko przykrywka?

Łukasz Skorupski i jego tajemnicza kontuzja

Łukasz Skorupski w poprzednim tygodniu został powołany przez Fernando Santosa na wrześniowe mecze z Wyspami Owczymi i Albanią. Wojciech Szczęsny w ostatnich tygodniach leczy uraz, dlatego "Skorup" miał realną szansę na grę w pierwszym składzie.

Granat do szatni reprezentacji Polski wrzucił ostatnio Robert Lewandowski w wywiadzie z Mateuszem Święcickim dla Meczyków i Eleven Sports. Kapitan kadry narodowej został zapytany o rozmowę z Łukaszem Skorupskim, która ukazała się jakiś czas temu w Przeglądzie Sportowym. Bramkarz wprost powiedział, że podczas mundialu w Katarze doszło do rozłamu w kadrze przez "aferę premiową". - Ale to tak się kłóciliśmy, że nie gadaliśmy z pewnymi zawodnikami - mówił Skorupski. Na te słowa odpowiedział Lewandowski.