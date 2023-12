Transfery. Czy Ariel Mosór wkrótce opuści szeregi Piasta? Zawodnik mówi: Pomidor

Latem zawodnik miał z kilku mocniejszych klubów, ale ostatecznie zdecydował się na pozostanie w Piaście. Projekt prowadzony przez trenera gliwiczan wydawał się bardzo interesujący. Zwłaszcza początek sezonu wyglądał bardzo dobrze dla zespołu ze Śląska.

- Pomysł od początku mieli na mnie w Piaście. Wiedziałem, że tu dostanę swoją szansę. Nie ma co porywać się z motyką na słońce i myśleć, że pójdę nie wiadomo gdzie, a potem się okaże, że klub nie miał na mnie planu. Nie chcę na siłę zmieniać klubu, żeby potem się okazało, że nie będę miał szans na grę i trzeba będzie wrócić do Polski. Chcę iść do przodu małymi, żeby po prostu się rozwijać, a nie na siłę zmieniać klub, żeby tylko wyjechać z Polski - dodał 20-letni zawodnik.