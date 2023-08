Transfery. Kamil Grabara wkrótce zmieni klub? Reprezentant Polski może odejść jeszcze tego lata, jeśli Raków Częstochowa awansuje do LM!

Kamil Grabara wkrótce zmieni klub. Wiele zależy od awansu Rakowa do Ligi Mistrzów

I właśnie to konfrontacja z Rakowem może być kluczowa dla Kamila Grabary . Jak informuje dziennikarz Meczyków Tomasz Włodarczyk, przyszłość Grabary będzie zależała od ewentualnego awansu ekipy mistrza Danii do fazy grupowej LM .

- Jeżeli Kopenhaga awansuje do Ligi Mistrzów, to najprawdopodobniej Grabara zostanie tam do zimy i wówczas odejdzie. Słyszę, że może trafić do Bundesligi. Cała sprawa ma się wyjaśnić na dniach - zdradził zaraz po meczu Rakowa z FC Kopenhagą Włodarczyk w programie Meczyków.