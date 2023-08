Transfery. Miłosz Kozak z Górnika Łęczna trafi do Ruchu Chorzów? Media: Negocjacje są na finiszu

Ruch Chorzów chce rzutem na taśmę ściągnąć Miłosza Kozaka

Z pewnością inaczej wyobrażali sobie powrót do Ekstraklasy kibice Ruchu Chorzów. "Niebiescy" uzbierali 5 punktów po sześciu spotkaniach i tkwią w strefie spadkowej.

Beniaminek ściągnął do siebie wielu zawodników przed sezonem, z Filipem Starzyńskim czy Michałem Buchalikiem na czele, natomiast wygląda na to, że do klubu trafi jeszcze jeden piłkarz.

O kim mowa? O skrzydłowym Górniku Łęczna, Miłoszu Kozaku. 26-latek trafił na Lubelszczyznę w styczniu 2023 roku i z marszu został kluczową postacią ekipy z Łęcznej.

W dotychczasowych 23 meczach uzbierał 3 gole i 2 asysty, ma duży wpływ na grę drużyny i po odejściu Serhija Krykuna do Piasta Gliwice, został najważniejszym piłkarzem w ofensywie Górnika.

Zdaniem Tomasza Włodarczyka piłkarz zwiąże się z Ruchem Chorzów. - Oba kluby są już bliskie porozumienia. Negocjacje są na finiszu - czytamy.