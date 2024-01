Transfery. Oliwier Zych nadal będzie grał w PKO Ekstraklasie w barwach Puszczy Niepołomice. Media: Aston Villa wyraziła zgodę

Transfery. Oliwier Zych nadal w polskiej ekstraklasie

Teraz bohater skandalicznego zajścia wrócił do treningów Puszczy, ale konkurenta ze swojej bramki się jeszcze nie pozbył. Oliwier Zych ma dokończyć sezon w barwach Puszczy Niepołomice i pomóc w wywalczeniu utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej - informuje Tomasz Włodarczyk z "Meczyki.pl".

19-letni bramkarz "The Villans" został wypożycozny do tegorocznego beniaminka z powodu problemów z dotychczasowym podstawowym bramkarzem "Żubrów" - Kewinem Komarem , który doznał urazu ręki podczas... festynu wiejskiego w Wiśniczu Małym. Przypomnijmy, że golkiper wdał się w bójkę z byłym chłopakiem swojej dziewczyny, w wyniku której poza swoją ręką uszkodził również kolegę wspomnianego chłopaka - informował portal Weszło.com. Więcej o sprawie pisaliśmy TUTAJ .

Zych to wychowanek Arki Gdynia. Do Aston Villi trafił w 2020 roku z Zagłębia Lubin. W Anglii występował w zespołach młodzieżowych, nie ma jeszcze meczowych doświadczeń z seniorskiego futbolu. Ma natomiast sporo doświadczeń z reprezentacji Polski, grał w juniorskich, w lipcu bronił na mistrzostwach Europy do lat 19. Na swoim koncie ma także dwa występy w drużynie U-20.