Znamy przyszłość Sebastiana Szymańskiego. Agent zabrał głos

Transfery. Szymański zostanie w Fenerbahce? Agent zabrał głos

Sebastian Szymański pomimo tego, że do Fenerbahce latem, niedługo może opuścić ligę turecką. Wiele znanych klubów obserwuje ofensywnego pomocnika. Dziennikarze, którzy dobrze orientują się w realiach…

Jak się jednak okazuje te duże, angielskie marki będą musiały w trwającym okienku transferowym obejść się smakiem. Władze tureckiego Fenerbahce nie będą chciały popularnego "Szymka" sprzedawać już teraz zimą. Zdaniem agenta piłkarza zależy im, aby Szymański pomógł w wywalczeniu pierwszego tytułu od dziesięciu lat dla drużyny ze Stambułu. Do tego drużyna gra na dwóch innych frontach gdzie również jest jednym z faworytów do końcowego zwycięstwa czy to w Pucharze Turcji czy Lidze Konferencji.