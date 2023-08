Transfery. Śląsk Wrocław zareagował na doniesienia w sprawie odejścia Erika Exposito. Jasna deklaracja. "Kapitan dalej walczy razem z nami"

Exposito jednak zostanie w Śląsku? Do spekulacji odniósł się klub

Śląsk Wrocław odniósł się do transferowych spekulacji. - W nawiązaniu do ostatnich publikacji, chcemy poinformować naszych kibiców, że Erik Exposito, nasz kapitan, nie odchodzi ze Śląska Wrocław i dalej walczy razem z nami - czytamy w komunikacie.

Co to oznacza? Najpewniej piłkarz mimo wszystko odejście, ale w nie do końca dobrych relacjach. Exposito ma umowę ważną ze Śląskiem do czerwca 2024 roku i sam z pewnością chciałby odejść do klubu, który będzie grał w fazie grupowej Ligi Europy, a być może nawet Ligi Mistrzów - "Medaliki" grają w środę 29 sierpnia rewanż IV rundy el. LM z FC Kopenhagą.