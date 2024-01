Transmisja sparingu: Cracovia - Sturm Graz. Mecz w sobotę 20 stycznia już od godziny 13:00

Sparing Cracovia - Sturm Graz [20.01.2024]

Cracovia póki co ma za sobą sparing z węgierskim Debreczynem zakończony remisem 3:3 i okupiony kontuzją lidera defensywy, Kamila Glika. Stoper wypadł co najmniej do końca lutego, a więc także na pierwsze kolejki PKO Ekstraklasy.

Bez byłego reprezentanta Polski Cracovia zawalczy w meczu kontrolnym z wicemistrzem Austrii i zarazem uczestnikiem fazy grupowej Ligi Europy. Niedawny rywal Rakowa Częstochowa zajął trzecie miejsce, dlatego w ramach nagrody pocieszenia wystąpi w dwumeczu ze Slovanem Bratysława w 1/15 finału Ligi Konferencji.

Co ciekawe, w środę Sturm sprawdził już formę Korony Kielce. To spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. W przyszłym tygodniu (25 stycznia) jego przeciwnikiem będzie Pogoń Szczecin.

Natomiast właśnie w tę sobotę Sturm zaplanował w sumie dwa sparingi. Przed Cracovią innym składem zmierzy się z węgierskim zespołem Kecskemeti TE.