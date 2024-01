Transmisja sparingu: Piast Gliwice - Metalist 1925 Charków. Mecz w niedzielę 28 stycznia już od godziny 12:00

Sparing Piast Gliwice - Metalist 1925 Charków [28.01.2024]

Piast Gliwice zgrupowania w hiszpańskim L’Albir koło Alicante nie będzie miło wspominał. Na trzy rozegrane sparingi wygrał bowiem tylko jeden. Ostatni z Wolfsberger AC (2:1). Pozostałe dwa zakończyły się wynikami nie po myśli podopiecznych byłego trenera Legii Warszawa. Gliwiczanie ulegli ukraińskiemu Krywbasowi Krzywy Róg (0:2) oraz węgierskiemu Ferencvarosovi (1:2).

W ostatnim sparingu przed powrotem do Polski Piast zagra również z ukraińskim klubem. Metalist 1925 Charków będzie rywalem polskiego klubu jeszcze na zgrupowaniu w Hiszpanii. Dzień później ekstraklasowy zespół wróci do kraju, gdzie będzie się przygotowywać do pierwszego meczu rundy wiosennej PKO BP Ekstraklasy. W ramach przygotowań gliwiczanie rozegrają w Polsce jeszcze jeden sparing z Koroną Kielce (3 lutego).