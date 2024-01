Transmisja sparingu: Warta Poznań - LNZ Czerkasy. Mecz w środę 24 stycznia już od godziny 15:30

Sparing Warta Poznań - LNZ Czerkasy [24.01.2024]

Piłkarze z Wielkopolski swoje przygotowania na tureckiej ziemi rozpoczęli z kolei 21 stycznia. Podopieczni Dawida Szulczka w Side mają zaplanowane dokładnie trzy sparingi. Będą to kolejno: LNZ Czerkasy (24 stycznia), Slovan Liberec (27 stycznia) i Shkendija Tetowo (1 lutego). Warto dodać, że podczas zimowego zgrupowania bazą drużyny trenera Dawida Szulczka będą te same obiekty, co w ostatnich dwóch latach, czyli hotel The Sense Deluxe w Side oraz pobliskie centrum sportowe Emirhan.

Dzień po meczu z Macedończykami Warta wróci do kraju i w poniedziałek, 5 lutego rozpocznie już bezpośrednie przygotowania do pierwszego meczu o punkty w 2024 roku, czyli starcia z Rakowem Częstochowa na Stadionie Respect Energy w Grodzisku Wielkopolskim - poinformowano na klubowej stronie internetowej.

Pierwszy mecz z Rakowem w rundzie wiosennej PKO BP Ekstraklasy 11 lutego o godz. 12:30.