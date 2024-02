Transmisja sparingu: Wisła Kraków - FC Arda Antalya. Mecz w piątek 2 lutego już od godziny 13:00

Sparing Wisła Kraków - FC Arda Antalya [2.02.2024]

Zgrupowanie na tureckiej ziemi zakończy się dzień po piątkowym sparingu. 3 lutego piłkarze krakowskiego klubu powrócą do Polski, gdzie już będą się przygotowywać bezpośrednio do ponownego startu rozgrywek zaplecza najwyższej klasy rozgrywkowej. Przed meczem Fortuna 1. Ligi planowany jest jeszcze piąty sparing. Rywala Wisła Kraków ma ogłosić w niedalekiej przyszłości.

Powrót do ligowych zmagań dla Wisły Kraków przypadnie na 18 lutego. Wtedy udadzą się do Rzeszowa na rywalizację ze Stalą. Początek meczu o godz. 12:40. "Biała Gwiazda" aktualnie zajmuje piąte miejsce (dające baraże o awans do PKO Ekstraklasy) z dorobkiem 31 punktów.