Trener Legii Warszawa Kosta Runjaić na konferencji przed II rundą el. LKE z Ordabasem Szymkent: Od nas zależy, co się wydarzy na boisku

Nieplanowany lot z Radomia oraz międzylądowanie w Gruzji

Legia czwartkowym spotkaniem w Kazachstanie z tamtejszym Ordabasem Szymkent rozpocznie swoją drogę do europejskiej elity, co prawda tylko Ligi Konferencji, ale lepsze to niż nic dla klubowego budżetu. Do tego jednak daleka droga. Dosłownie i w przenośni. Do Kazachstanu "Legioniści" lecieli ponad sześć godzin.

Dodatkowo przez pewne problemy organizacyjne z powodu maksymalnego obłożenia warszawskiego portu musieli wylecieć z lotniska w.... Radomiu. Samolot z piłkarzami i sztabem Legi Warszawa wystartował z Radomia o godzinie 6.30.

Ze względu na konflikt zbrojny pomiędzy Rosją i Ukrainą, trasa lotu wymagała międzylądowania na tankowanie paliwa. To odbyło się w Gruzji i postój na lotnisku w Tbilisi trwał mniej niż godzinę.