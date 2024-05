Tych piłkarzy Warty Poznań trzeba zatrzymać w Ekstraklasie. Lista najlepszych propozycji

Warta Poznań: Najlepsi piłkarze w drużynie

Lech poza podium, bez żadnej przygody w Europie i Pucharu Polski, spadek jego rezerw z 2 ligi, no i spadek Warty do 1 ligi - to był beznadziejny sezon dla poznańskiej piłki.

W Lechu pewnie jakoś sobie poradzą, natomiast przed Wartą mglista przyszłość; nie ma stadionu, budżet już nie spinał się w Ekstraklasie, teraz dojdą problemy z ułożeniem sensownej kadry. Zanosi się na Armagedon...

Tym bardziej, że najlepsi piłkarze, w tym reprezentanci krajów, bez problemów znajdą zatrudnienie na najwyższym szczeblu. Może nawet jeden z nich wyjedzie do silniejszej ligi? Mowa oczywiście o Kajetanie Szmycie, jedynym na którym da się zarobić przyzwoite pieniądze.

Najlepsi piłkarze Warty Poznań - lista